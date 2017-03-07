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’tan Samsun Stadı’nı teftiş

Akif Çağatay Kılıç’tan Samsun Stadı’nı teftiş
Gençlik ve Spor Bakanı , yeni Samsun Stadı'nda bir dizi incelemelerde bulundu. Statla ilgili son çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Kılıç, "Statla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Bundan sonraki çalışmalar hakkında bilgi aldık. İnşallah kısa süre içinde stadımızı bitirmiş olacağız. Çevre düzenlemesiyle ilgili konulara ağırlık verip hızlandırıyoruz" dedi.
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