90 dakikada lüks daire parası

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı RobinVan Persie'nin her 90 dakika için kazandığıpara adeta dudak uçuklatıyor. Sarı-lacivertli takımatransfer olduğu tarihten itibaren bir türlü istenilenperformansı sergileyemeyen RVP, her 90dakika için 219 bin Euro kazanıyor.
43 MiLYON LiRA KAZANDI
Sarı-lacivertli kulübün 5.5 milyon Euro bonservisbedeliyle Manchester United'dan kadrosunakattığı yıldız futbolcu, yıllık 4 milyon 900 binEuro garanti ücret kazanıyor.
ONU ABOUBAKAR TAKiP EDiYOR
40 maçla sınırlı olmak üzere her bir sezon içinmaç başına da 20 bin Euro alan Van Persie'ninşu ana kadar Fenerbahçe'den elde ettiği kazanç10 milyon 283 bin Euro'ya (yaklaşık 43 milyonlira) ulaştı. Van Persie, bu sezon Fenerbahçe'de43 resmi maçın yaklaşık yarısında formagiyemedi. Türkiye'nin en fazla kazanan futbolcusuVan Persie'yi, 90 dakika başına düşen ücrette166 bin Euro'yla Beşiktaş'ın Kamerunlugolcüsü Aboubakar takip etti... Galatasaray'la4 yılda 8 kupa kaldıran ve yaklaşık 21 milyon720 bin Euro kazanç elde eden Wesley Sneijder'in90 dakikası, 152 bin Euro oldu.
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