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90 dakikada lüks daire parası

Geçen sezon Fenerbahçe’ye transfer olan Hollandalı yıldız adeta para basıyor. RVP, her maç İstanbul’dan lüks bir daire alacak kadar para kazanıyor.

90 dakikada lüks daire parası
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie'nin her 90 dakika için kazandığı para adeta dudak uçuklatıyor. Sarı-lacivertli takıma transfer olduğu tarihten itibaren bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen RVP, her 90 dakika için 219 bin Euro kazanıyor.

43 MiLYON LiRA KAZANDI
Sarı-lacivertli kulübün 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, yıllık 4 milyon 900 bin Euro garanti ücret kazanıyor.

ONU ABOUBAKAR TAKiP EDiYOR
40 maçla sınırlı olmak üzere her bir sezon için maç başına da 20 bin Euro alan Van Persie'nin şu ana kadar Fenerbahçe'den elde ettiği kazanç 10 milyon 283 bin Euro'ya (yaklaşık 43 milyon lira) ulaştı. Van Persie, bu sezon Fenerbahçe'de 43 resmi maçın yaklaşık yarısında forma giyemedi. Türkiye'nin en fazla kazanan futbolcusu Van Persie'yi, 90 dakika başına düşen ücrette 166 bin Euro'yla Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar takip etti... Galatasaray'la 4 yılda 8 kupa kaldıran ve yaklaşık 21 milyon 720 bin Euro kazanç elde eden Wesley Sneijder'in 90 dakikası, 152 bin Euro oldu.
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