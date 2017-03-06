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’dan müthiş çıkış

Yusuf sergilediği performansla Mehmet Ekici’yi de solladı

Yusuf Yazıcı’dan müthiş çıkış
Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından forma şansı bulan Yusuf Yazıcı, 12 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergileyerek, 19 maçta 3 gol bir asistlik performans sergileyen Mehmet Ekici'yi geride bıraktı. Aradan geçen zamanda lig ve kupada toplamda 12 maçta forma giyen genç oyuncu, 968 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.
Etiketler:
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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