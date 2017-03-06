Yusuf Yazıcı’dan müthiş çıkış

Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından forma şansı bulan Yusuf Yazıcı, 12 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergileyerek, 19 maçta 3 gol bir asistlik performans sergileyen Mehmet Ekici'yi geride bıraktı. Aradan geçen zamanda lig ve kupada toplamda 12 maçta forma giyen genç oyuncu, 968 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.