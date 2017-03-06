Ya çıkış ya çöküş

Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda eden ve Süper Lig'de de zor günler geçiren ve şampiyonluk şansını zora sokup ve uzun zamandır galibiyete hasret kalan Galatasaray kötü gidişine Antalyaspor galibiyeti ile son vermek istiyor. Son oynadığı 4 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Sarı-kırmızılı takım 37 gündür galibiyete hasret. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan yıldız futbolcular Sneijder, De Jong ve kart cezalısı Podolski'nin bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek olması Tudor'u düşündürüyor olsa da Hırvat hoca hafta boyunca çeşitli taktikler denedi.



ANTALYA'DA OLAYLI KARŞILAMA

Başkan Özbek ve yönetim kurulundan tam destek alan teknik direktör Igor Tudor'un Antalya'da olası bir puan kaybında gerek Dursun Özbek yönetimini gerekse de kendisini sıkıntılı günler bekliyor. Dün de takımı Antalya'da karşılayan taraftarlar "yönetim istifa", "bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" şeklinde sloganlar atarak tepkilerini ortaya koydu.