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Tolgay Arslan’a ilk 11 yolu

Kayseri önünde sağ kanatta görev yapması bekleniyor

Tolgay Arslan’a ilk 11 yolu
Quaresma' nın cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle ilk 11'de Tolgay Arslan'ın oynayacağı öğrenildi. Tolgay'ın sağ kanatta görev alması bekleniyor. Cezalı Gökhan Gönül'ün yerine ise bu karşılaşmada Alman oyuncu Andreas Beck forma giyecek.
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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