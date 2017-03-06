Tolgay Arslan’a ilk 11 yolu

Quaresma' nın cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle ilk 11'de Tolgay Arslan'ın oynayacağı öğrenildi. Tolgay'ın sağ kanatta görev alması bekleniyor. Cezalı Gökhan Gönül'ün yerine ise bu karşılaşmada Alman oyuncu Andreas Beck forma giyecek.