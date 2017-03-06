Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki KADEM, Kadın ve Demokrasi Buluşması programına katılımının ardından, Türkiye Basketbol Federasyonu'nu ziyaret etti. Ziyarette, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Genel Koordinatör Ömer Onan bulundu.
FEDERASYONLARIMIZ SORUMLU
Erdoğan, Federasyon anı defterine şu notları düştü: "Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da hak ettiği konuma ulaşması gerekiyor. Bilhassa gençlerimiz arasında spor kültürünün yaygınlaşması için spor federasyonlarımıza çok önemli görevler düşmektedir"
Sporda da zirveye
TBF’yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sporda da hak ettiği konuma ulaşması gerekiyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki KADEM, Kadın ve Demokrasi Buluşması programına katılımının ardından, Türkiye Basketbol Federasyonu'nu ziyaret etti. Ziyarette, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Genel Koordinatör Ömer Onan bulundu.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , TBF , Hidayet Türkoğlu
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Gazete
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