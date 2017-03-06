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Sporda da zirveye

’yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sporda da hak ettiği konuma ulaşması gerekiyor” dedi.

Sporda da zirveye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki KADEM, Kadın ve Demokrasi Buluşması programına katılımının ardından, Türkiye Basketbol Federasyonu'nu ziyaret etti. Ziyarette, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Genel Koordinatör Ömer Onan bulundu.

FEDERASYONLARIMIZ SORUMLU
Erdoğan, Federasyon anı defterine şu notları düştü: "Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da hak ettiği konuma ulaşması gerekiyor. Bilhassa gençlerimiz arasında spor kültürünün yaygınlaşması için spor federasyonlarımıza çok önemli görevler düşmektedir"
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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