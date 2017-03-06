Son 7 sezonun en iyi defansı

Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Beşiktaş bu sezon savunmasıyla dikkat çekiyor. Ligde şu ana kadar 45 gol atan ve 18 gol yiyen Siyah-Beyazlı ekip, 23. hafta performansı dikkate alındığında Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son 7 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Beşiktaş7 sezonluk performansında 4 kez 22'şer gol yedi ve 0,9 ortalaması yakaladı. Son 7 sezonluk bölümdeki en çok golü 2012-2013'te yiyen ve 1,4 ortalama tutturan Siyah-Beyazlılar, 2010-2011'de ise 27 golle 1,1 oranında kaldı. Beşiktaş bu sezon bu oranı 0,7'ye düşürmeyi başardı. Son haftalarda attığı gol sayısı azalan Beşiktaş iyi savunma yaparak bu eksiğini gidermeyi başardı. 20. haftaya kadar attığı 40 golle 2 ortalama yakalayan Kartal 23. hafta sonunda 1,9 ortalamasına düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.