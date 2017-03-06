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Son 7 sezonun en iyi defansı

Şenol Güneş’le son 7 sezonun en iyi savunma performansını sergiledi. Siyah-Beyazlı ekip 23. hafta sonunda maç başı 0,7 gol yedi

Son 7 sezonun en iyi defansı
Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Beşiktaş bu sezon savunmasıyla dikkat çekiyor. Ligde şu ana kadar 45 gol atan ve 18 gol yiyen Siyah-Beyazlı ekip, 23. hafta performansı dikkate alındığında Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son 7 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Beşiktaş 7 sezonluk performansında 4 kez 22'şer gol yedi ve 0,9 ortalaması yakaladı. Son 7 sezonluk bölümdeki en çok golü 2012-2013'te yiyen ve 1,4 ortalama tutturan Siyah-Beyazlılar, 2010- 2011'de ise 27 golle 1,1 oranında kaldı. bu sezon bu oranı 0,7'ye düşürmeyi başardı. Son haftalarda attığı gol sayısı azalan Beşiktaş iyi savunma yaparak bu eksiğini gidermeyi başardı. 20. haftaya kadar attığı 40 golle 2 ortalama yakalayan Kartal 23. hafta sonunda 1,9 ortalamasına düştü.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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