Sadece birkaçı kulübüne aşk besler

Çaykur Rizespor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Portekizli yıldız Ricardo Quaresma kendisini savundu. Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yapan Portekizli yıldız, "Ben buyum ve kendimi çok seviyorum. Futbolu çoğu insandan farklı yaşayan biriyim. Kulüp oyuncudan her zaman yukarıdadır şüphesiz. Ancak sadece birkaçı herkese kucak açan bir kulübe ve kendisini eleştirenlere karşı aşk ve sevgi besler" ifadesini kullandı.
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