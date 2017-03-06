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Sadece birkaçı kulübüne aşk besler

Quaresma oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye yanıt verdi

Sadece birkaçı kulübüne aşk besler
Çaykur Rizespor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Portekizli yıldız kendisini savundu. Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yapan Portekizli yıldız, "Ben buyum ve kendimi çok seviyorum. Futbolu çoğu insandan farklı yaşayan biriyim. Kulüp oyuncudan her zaman yukarıdadır şüphesiz. Ancak sadece birkaçı herkese kucak açan bir kulübe ve kendisini eleştirenlere karşı aşk ve sevgi besler" ifadesini kullandı.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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