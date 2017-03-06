Mesut Özil, otobiyografisinde Alman Milli Takımını seçerken yaşadıkları hakkında konuştu ve çarpıcı itiraflarda bulundu.
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Mesut ne oldu simdi...Paralarini aldin, artik formunda eskisi gibi degil...Para senin icin Turkiye'den daha muhimdi bunun icin baski altindaydim diye laflar etme sadece kendini kandirirsin.. Yemeyiz
ben de bilirim burada yasiyoruz zor durum ama kader iste, hayirlisi olsun, halen memleketine yardimci olursun yine yeter kardesim
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