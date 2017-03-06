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'den milli takım itirafı

Alman Milli Takımında oynayan Türk kökenli yıldız futbolcu , milli takım seçme sürecinde yaşadıklarını anlattı.


, otobiyografisinde Alman Milli Takımını seçerken yaşadıkları hakkında konuştu ve çarpıcı itiraflarda bulundu.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 15:18
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Tayfun Tayfun

Mesut ne oldu simdi...Paralarini aldin, artik formunda eskisi gibi degil...Para senin icin Turkiye'den daha muhimdi bunun icin baski altindaydim diye laflar etme sadece kendini kandirirsin.. Yemeyiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.03.2017 20:50
gurbetci gurbetci

ben de bilirim burada yasiyoruz zor durum ama kader iste, hayirlisi olsun, halen memleketine yardimci olursun yine yeter kardesim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 06.03.2017 18:20
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