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Malatya 90+3’te yakalandı

Uzatmalara 2-1 önde giren Yeni Malatya, penaltı golüyle yıkıldı

Malatya 90+3’te yakalandı
TFF 1'inci Ligi'nde üst üste 2 galibiyetle play-off hattına dönen Balıkesirspor, evinde lider Evkur Yeni Malatyaspor'la uzatmanın son dakikasında attığı penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı. Balıkesir'in gollerini 14'de Abdulkadir, 90+3'te İshak (pen), Malatya'nın gollerini ise 32'de Eren, 50'de Ayite kaydetti.
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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