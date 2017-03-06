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’in fedakarlığı duygulandırdı

Babasının ani vefatına rağmen maça çıkan için yönetim tişört bastırdı... Osmanlısporlu futbolcular da sahaya pankartla çıktılar...

Lens’in fedakarlığı duygulandırdı
Babası vefat eden li futbolcu Jeremain Lens, Osmanlıspor maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Fenerbahçe Kulübü de için anlamlı bir tişört yaptırdı. Sarılacivertli futbolcular ısınmak için sahaya, üzerinde Lens'in babasının isminin yer aldığı "RIP (Huzur içinde uyu) Ricardo Wilfred Lens, 1958-∞" yazılı tişörtlerle çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar da Lens'e destek verdi. Başkent temsilcisinin futbolcuları sahaya "Başın sağ olsun Jeremain Lens" pankartıyla çıktı.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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