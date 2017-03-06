Lens’in fedakarlığı duygulandırdı

Babası vefat eden Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens, Osmanlıspor maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Fenerbahçe Kulübü de Lens için anlamlı bir tişört yaptırdı. Sarılacivertli futbolcular ısınmak için sahaya, üzerinde Lens'in babasının isminin yer aldığı "RIP (Huzur içinde uyu) Ricardo Wilfred Lens, 1958-∞" yazılı tişörtlerle çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar da Lens'e destek verdi. Başkent temsilcisinin futbolcuları sahaya "Başınsağ olsun Jeremain Lens" pankartıyla çıktı.
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