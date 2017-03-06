Fenerbahçe, Süper Lig'de Osmanlıspor'u evinde 1-0 yendi. 3. dakikada Regattin serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda top üst direkten geri döndü. 5'te Lens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında topu tekrar alan Lens'in ortasında Skrtel'in vuruşunu kaleci çıkardı. 13'te Regattin ceza sahası dışında şansını denedi. Onun vuruşunu Fabiano mükemmel bir şekilde çıkardı. 23'te Lens'in sağ kanattan kullandığı kornerde Skrtel'in ön direkten yaptığı vuruş kalecide kaldı. İlk yarının son dakikasında Osmanlıspor tehlikeli geldi. Maher'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Senegalli yıldız futbolcu Ndiaye'nin vuruşu Fenerbahçe kalecisi Fabiano'da kaldı.
FERNANDAO YÜZDE 100'LÜK POZİSYONU KAÇIRDI
59'da Skrtel ile kaleci Fabiano anlaşamadı. Topu önünde bulan Bifouma çerçeveyi tutturamadı. 67'de Lens'in vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topa altı pas üzerinde Fernandao dokundu. Bu topu da Karcemarskars kurtardı. 73'te N'diyae, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Fabiano'ya takıldı. 90+1'de F.Bahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
FERNANDAO'YA BÜYÜK TEPKİ
F.Bahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, Osmanlıspor maçında kötü bir performans sergiledi. 67. dakikada kale dibinde bitirici vuruşu yapamadı. Bu pozsiyondan sonra Fenerbahçe taraftarı Fernandao'yu yuhalamaya başladı. Sambacı, oyundan çıkarken de taraftarının hışmına uğradı.
Kötü gidişe el koydu
Haftalardır kazanamayan Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında 3 puanı 90+1’de kaptı. Mehmet Topal'ın golüyle adeta kabustan uyanan sarı-lacivertliler, derin bir nefes aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Osmanlıspor'u evinde 1-0 yendi. 3. dakikada Regattin serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda top üst direkten geri döndü. 5'te Lens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında topu tekrar alan Lens'in ortasında Skrtel'in vuruşunu kaleci çıkardı. 13'te Regattin ceza sahası dışında şansını denedi. Onun vuruşunu Fabiano mükemmel bir şekilde çıkardı. 23'te Lens'in sağ kanattan kullandığı kornerde Skrtel'in ön direkten yaptığı vuruş kalecide kaldı. İlk yarının son dakikasında Osmanlıspor tehlikeli geldi. Maher'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Senegalli yıldız futbolcu Ndiaye'nin vuruşu Fenerbahçe kalecisi Fabiano'da kaldı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Gazete
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