Kadıköy’de yüksek gerilim

Fenerbahçe taraftarı son haftalarda oynanan kötü futbol nedeniyle Osmanlıspor maçına fazla ilgi göstermedi... Az sayıdaki sarı- lacivertli taraftar, 90 dakika boyunca yönetime tepkisini dile getirdi. Sosyal medyadaki taraftarlar da maç oynanırken tepkilerini dile getirmeye devam etti. 90+1. dakikada Mehmet Topal ile gelen galibiyet golü bile taraftarın tepkisini dindirmedi.



BEYAZ MENDİLLİ PROTESTO

Yönetimi istifaya davet eden taraftarlarla, bu protestoya karşı çıkan taraftarlar kavga etti. Maç sırasında beyaz mendilli protesto yapılırken, galibiyete rağmen taraftarın yönetime öfkesi dinmedi. Fenerbahçe taraftarının destek verdiği Ali Koç da Osmanlıspor maçını locasından takip etti.