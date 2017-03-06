Fenerbahçe taraftarı son haftalarda oynanan kötü futbol nedeniyle Osmanlıspor maçına fazla ilgi göstermedi... Az sayıdaki sarı- lacivertli taraftar, 90 dakika boyunca yönetime tepkisini dile getirdi. Sosyal medyadaki taraftarlar da maç oynanırken tepkilerini dile getirmeye devam etti. 90+1. dakikada Mehmet Topal ile gelen galibiyet golü bile taraftarın tepkisini dindirmedi.
BEYAZ MENDİLLİ PROTESTO
Yönetimi istifaya davet eden taraftarlarla, bu protestoya karşı çıkan taraftarlar kavga etti. Maç sırasında beyaz mendilli protesto yapılırken, galibiyete rağmen taraftarın yönetime öfkesi dinmedi. Fenerbahçe taraftarının destek verdiği Ali Koç da Osmanlıspor maçını locasından takip etti.
Kadıköy’de yüksek gerilim
Sarı-lacivertli taraftarlar, haftalardır oynanan kötü futbol nedeniyle takımlarına tepkiliydi. Bir grup taraftar, 90 dakika boyunca, “Yönetim istifa” diye bağırdı. Bir başka grup ise bağıran taraftarlara saldırdı. Olaylar çıktı...
Fenerbahçe taraftarı son haftalarda oynanan kötü futbol nedeniyle Osmanlıspor maçına fazla ilgi göstermedi... Az sayıdaki sarı- lacivertli taraftar, 90 dakika boyunca yönetime tepkisini dile getirdi. Sosyal medyadaki taraftarlar da maç oynanırken tepkilerini dile getirmeye devam etti. 90+1. dakikada Mehmet Topal ile gelen galibiyet golü bile taraftarın tepkisini dindirmedi.
Etiketler: Fenerbahçe
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Gazete
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