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Igor Tudor Eren’e sarıldı

Igor Tudor Eren’e sarıldı
Galatasaray'da sezona harika bir giriş yapan ancak daha sonra ilk 11'de fazla şans bulamamaya başlayan Eren Derdiyok forvet hattındaki sakatlıklar nedeniyle bugün ilk 11'de görev yapacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un kendisiyle bir görüşme yaptığı ve Eren'den mental olarak maça çok iyi hazırlanmasını istediği bildirildi. Eren Derdiyok, son 7 karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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