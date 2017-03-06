Fenerbahçe'nin dün gece ligde Osmanlıspor'u 1-0 yendiği maçta, karşılaşmanın tartışmalı golüne imza atan Mehmet Topal, basın mensuplarına konuştu. Mehmet Topal, şu ifadeleri kullandı: Martin (Skrtel) ve bir rakip oyuncu hava topuna çıktı. Oradan seken top elime çarptı. Sonra top önüme düştü. Adrenalinle farkına varamadım, bu yüzden bir şey söylemedim. Hakem olsam golü vermezdim, top açık olan elime çarptı. O yüzden vermezdim. Elime çarptığını o an adrenalinle anlamadım. Eğer o an topun elime çarptığını anlasaydım, çocuğumun üstüne yemin ederim ki hakeme söylerdim. Dün kardeşim Atınç'ın eline çarptı top, ona da kimse bir şey söylemedi, "Niye hakeme söylemedin" diye.



HAKEMLER BİZE DE HATALI DÜDÜKLER ÇALDI

Ligde kendi aleyhlerinde de hatalı düdükler çalındığını ifade eden Mehmet Topal "Bursa'da oyunun son bölümünde son derece hatalı bir penaltı verildi, Antalya'da golümüz sayılmadı. Böyle ufak hatalarla yarış dışı kaldık" diye konuştu. Mehmet Topal'ın karşılaşma sonrasında psikolojik olarak iyi olmadığı takım arkadaşlarının kendisini teselli ettiği iddia edildi. Mehmet Topal dün gece bu sezon ligdeki 4. golünü attı ve en çok gol attığı sezonu yaşadı.



GOL İÇİN 4-2-4'E DÖNDÜK TÜM RİSKLERİ ALDIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Tüm riskleri aldık maçta. 4-2-4 gibi yayıldık. Mağlup da olabilirdik ama kazandık. Aldığımız riskin karşılığında şükürler olsun galibiyetle ayrıldık" dedi. Hollandalı hoca M.Topal'ın golü için ise "Dürüstçe söylemek lazım. Henüz izleme şansım olmadı" dedi.



KUPA 11'İNİ BOZMADI

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşısında sahaya çıkardığı ilk 11'i, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Osmanlıspor maçında da değiştirmedi. Hollandalı hoca biraz defansif olan bu 11'i iç saha maçında da tercih etti.