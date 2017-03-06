Güzel goldü! Tebrik ederim

Maçın ardından konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "F.Bahçe'yi tebrik ediyorum. M.Topal çok güzel bir gol attı, onu tebrik ediyorum!" diyerek imalı konuştu. Akçay, "Bu ülkede karakter profillerini verirken acele davranıyorsunuz. Birini yüceltirken acele davranıyoruz" diyerek açıklamalarına devam etti.