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Güzel goldü! Tebrik ederim

Osmanlıspor’un hocası Akçay, “F.Bahçe’yi tebrik ederim. Topal çok güzel gol attı” dedi

Güzel goldü! Tebrik ederim
Maçın ardından konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "F.Bahçe'yi tebrik ediyorum. M.Topal çok güzel bir gol attı, onu tebrik ediyorum!" diyerek imalı konuştu. Akçay, "Bu ülkede karakter profillerini verirken acele davranıyorsunuz. Birini yüceltirken acele davranıyoruz" diyerek açıklamalarına devam etti.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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