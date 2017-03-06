Gururumuz Yasemin rekorla gümüşe uzandı

Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, kadınlar 3 bin metre finalinde 8.43.46'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli atletimiz Yasemin Can yaptığı 8.43.46'lık dereceyle Alemitu Bekele'nin 2009 yılında 8.43.50 ile kırdığı Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.