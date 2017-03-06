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Gururumuz Yasemin rekorla gümüşe uzandı

Gururumuz Yasemin rekorla gümüşe uzandı
Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, kadınlar 3 bin metre finalinde 8.43.46'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli atletimiz Yasemin Can yaptığı 8.43.46'lık dereceyle Alemitu Bekele'nin 2009 yılında 8.43.50 ile kırdığı Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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