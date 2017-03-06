Filede zafer Fener’in

Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, GalatasarayHDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
SERİYİ 20 MAÇA ÇIKARDI
Üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip Fenerbahçe, karşılaşmanın setlerini 19-25, 25-21, 21-25 ve16-25'lik sonuçlarla aldı. Sarı-Lacivertli ekip lig ve Avrupa'daki galibiyet serisini 20 maça çıkartmış oldu. Efeler Voleybol Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Tokat Belediye Plevne-ZiraatBankası: 2-3, İnegöl Belediye-Beşiktaş: 3-1,Halkbank-İstanbul BŞ Belediye: 3-1.
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