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Filede zafer Fener’in

Efeler Ligi’nde , Galatasaray HD Sigorta’y ı deplasmanda 3-1 yendi ve galibiyet serisini 20’ye çıkardı

Filede zafer Fener’in
Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

SERİYİ 20 MAÇA ÇIKARDI
Üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip Fenerbahçe, karşılaşmanın setlerini 19-25, 25-21, 21-25 ve 16-25'lik sonuçlarla aldı. Sarı-Lacivertli ekip lig ve Avrupa'daki galibiyet serisini 20 maça çıkartmış oldu. Efeler Voleybol Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası: 2-3, İnegöl Belediye-Beşiktaş: 3-1, Halkbank-İstanbul BŞ Belediye: 3-1.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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