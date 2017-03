Diriliş Ertuğrul geleneksel sporlara ilgiyi artırdı

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Türk gelenek ve kültürünün korunmasını amaçladıklarını söyledi.

Hakan Kazancı, yaptığı açıklamada, "Öncelikle amacımız, gelenek ve kültürümüzü korumak." dedi.

TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin ekibiyle ortak çalışma içinde olduklarını anlatan Kazancı, "Diriliş Ertuğrul dizisini seyreden 7'den 70'e herkes at binmek, ok atmak, cirit oynamak istiyor ve bize geliyorlar. Bu imkanları sağlamak için çalışıyoruz. Her türlü katkıyı alıyoruz. Bize güzel örnekler ve düşünemediklerimizi sunuyorlar. Belediyeler kısmında da tesislerin yapımına başlandı. Bu tesisleri vatandaşa sunmak üzere dizinin bize yardımı oluyor." diye konuştu.

Gelenek ve göreneklere uygun olmayan kıyafetlerin olduğuna dikkati çeken Hakan Kazancı, şöyle konuştu:

"Bir kıyafet düzenimizin olmadığını keşfettik. Bayanlarımızı rencide etmeyecek kıyafetlerin olmadığını gördük. Bugün herkesin merakla takip ettiği Diriliş Ertuğrul dizisinin kıyafetlerini tasarlayan arkadaşlarımızdan yardım aldık. Hem erkekler, hem de bayanlar için bu kıyafetleri tasarladık. At binme konusunda elimizde atlarımız yoktu ya da azdı. Bunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Tabiri caiz ise şu anda ekim yapıyoruz, yakın zamanda hasatını alacağız."

"AT ŞEHRİ" KURULACAK

Kazancı, Türkiye'de "At şehri" kurabilmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Binicilik Federasyonu, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak bir konsorsiyum oluşturduklarını belirten Kazancı, "Fransa'da 'At şehri' diye bir yer var. Ata binmek olsun her türlü faaliyet büyük bir alanda oluyor. İki federasyon ve TJK aynı projeyi, aynı tesisi Türkiye'de yapmak için adım attık. 3 başkanla incelemede bulunacağız. Yer tahsisiyle ilgili en kısa zamanda faaliyete geçeceğiz. Öncelikle İstanbul'u düşünüyoruz. Şile ve Riva ağır basıyor. Tüm imkanları sunan bir tesis düşünüyoruz." diye konuştu.

"SPONSORLUKLARLA AMAÇLARIMIZA ULAŞACAĞIZ"

Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonunun sponsorlarından istekte bulunduklarını dile getiren Kazancı, "Sponsorlardan söz de aldık ama resmiyete geçmedi. Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları (THY), Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, ES Medya ve Turkcell sponsor olacaktır. Ayrıca bankalarla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) var. Bu sponsorluklar sayesinde amaçlarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazancı, Etnospor Konfederasyonu ile kardeş kurum olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Etnospor'u 2015 yılının aralık ayında Kırgızistan'da kurduk. Merkezi İstanbul olmak üzere kuruldu. Tanınması da geçen sene İstanbul'daki festivalle oldu. Konfederasyon olduğu için federasyonların birleşiminden oluşuyor. Bu yıl mayıs ayında yapılacak olan etkinlikte bizim sporcularımız ve bizim kulüplerimiz yer alacak. En büyük işbirliği bu olacak. Etnospor Konfederasyonu ile biz baba-oğul gibiyiz. Birlikte planlama yapıyoruz. Amacımız geleneksel sporları yeni nesillere aktarmak için elimizden geleni yapabilmek."

Kırgızistan'da düzenlenen Göçebe Oyunları'nın bir süre sonra Türkiye'de yapılacağının müjdesini veren Kazancı, "Böylelikle de daha büyük kitlelere ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kazancı, federasyon olarak sporcularının 10 ilde yoğunlaştığını belirterek, "Her ilde bir temsilcimiz yoktu. Yeni yönetimle 81 ile il temsilcisi atadık. Erzurum, Uşak, Denizli, Malatya, Edirne, Kahramanmaraş ve İstanbul gibi iller başlıca illerimiz. En çok sporcu da bu illerde bulunuyor." diye konuştu.