Biliyoruz iyi değiliz

Hasan Ali Kaldırım, "Zor bir süreçte geçiyoruz. Kötü bir seri geçirdik son haftalarda. Bu seriden çıkmamız lazım. Takımın özgüveni de iyi değil. İyi oynamıyoruz, biliyoruz, farkındayız. Önemli olan ligi iyi şekilde bitirmek" dedi. Hasan Ali, "Daha çok çalışıp daha iyi oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.