Başakşehir’den yakın takip

Başakşehir zirve yarışında pes etmiyor... Lider Beşiktaş'ın en yakın takipçisi olan İstanbul ekibi sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 yenerek 2. sıradaki yerini korudu. Evsahibi takım maça iyi başlamasa da 38'de 1-0 öne geçti. Caicara'nın pasında Edin Visca Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü attı. 50'de Visca'nın ön direğe yaptığı ortada M.Pektemek topa dokundu. Savunmada Omeruo'ya çarpan top bir kez daha Pektemek'e çarparak ağlara gitti. Bu golle Başakşehir 2-0 öne geçti. 57'de Fernandes sert bir şutla farkı bire indirdi: 2-1. 90+1'de Alanya Guerrier ile önemli bir fırsattan yararlanamadı. Başakşehir maçı 2-1 galip bitirerek 49 puanla 2. sıradaki yerini korudu.



BİZE YAKIŞMAYAN TOPLAR KAYBETTİK

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı çok güzel bir maç olduğunu söyleyerek, "Bence seyir zevki yüksek bir maçtı. Ligin boyu kısaldıkça oyuncuların zihinsel anlamda düşüşleri oluyor. Bize yakışmayan toplar kaybettik. Ama kazandığımız için mutluyum. Umarım bundan sonra zihnimizi bulandırmadan berrak şekilde yolumuza devam ederiz" dedi.



