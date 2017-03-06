Adana’da olaylı maç Atiker Konya’nın!

Süper Lig'de Atiker Konyaspordeplasmanda Adanaspor'u1-0 mağlup etti... 83.dakikada tribünde çıkan olaylarnedeniyle maç durdu.Adanaspor taraftarları, sahaya,aralarında çakı da olmak üzereçok sayıda yabancı madde attı.Olaylar devam ederken sahayagiren bir taraftar da güvenlik güçleritarafından dışarı çıkarıldı. Sahayaatılan yabancı maddelerintemizlenmesi ve olayların yatıştırılmasındansonra karşılaşmayayaklaşık 15 dakikalık aranın ardındandevam edildi.
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