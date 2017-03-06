Adana’da olaylı maç Atiker Konya’nın!

Süper Lig'de Atiker Konyaspor deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti... 83. dakikada tribünde çıkan olaylar nedeniyle maç durdu. Adanaspor taraftarları, sahaya, aralarında çakı da olmak üzere çok sayıda yabancı madde attı. Olaylar devam ederken sahaya giren bir taraftar da güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı. Sahaya atılan yabancı maddelerin temizlenmesi ve olayların yatıştırılmasından sonra karşılaşmaya yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından devam edildi.