Yol Durumu
  1. Biliyoruz iyi değiliz
  2. Yusuf Yazıcı’dan müthiş çıkış

Adana’da olaylı maç Atiker Konya’nın!

Adana’da olaylı maç Atiker Konya’nın!
Süper Lig'de Atiker Konyaspor deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti... 83. dakikada tribünde çıkan olaylar nedeniyle maç durdu. Adanaspor taraftarları, sahaya, aralarında çakı da olmak üzere çok sayıda yabancı madde attı. Olaylar devam ederken sahaya giren bir taraftar da güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı. Sahaya atılan yabancı maddelerin temizlenmesi ve olayların yatıştırılmasından sonra karşılaşmaya yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından devam edildi.
Etiketler:
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar