%100 pas makinesi

Beşiktaş ligde şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken Atiba'nın performansı büyülüyor. Siyah-Beyazlı takımda orta sahanın dinamosu olan Kanadalı futbolcu tüm futbolseverleri büyülüyor. 34 yaşında olmasına rağmen bitmeyen enerjisiyle gençlere örnek olan Atiba, Çaykur Rizespor karşılaşmasında yine pas trafiğiyle rakiplerinin başını döndürdü. Siyah-Beyazlı oyuncunun arkadaşlarıyla yaptığı paslaşma büyük alkış aldı. Atiba karşılaşma boyunca 3 ikili mücadele kazandı. Sahanın her bölgesinde yaptığı paslarla müthiş bir istatistik tutturan Kanadalı yıldız toplamda 102 pas yaparken bunların sadece 2'sinde başarısız oldu. Yaptığı 102 pasın 100'ünde isabet sağlayarak tam anlamıyla bir pas makinesi olduğunu gösterdi.



GÜNEŞ'İN DE YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYİ BİLDİ

Atiba bir kilit pas atarken 3 kez ikili mücadele kazandı, sadece 1 kez kaybetti. Siyah-Beyazlı oyuncu takım için ne kadar önemli bir yıldız olduğunu gösterirken Rize maçının kazanılmasında önemli bir rol oynadı. Geçen sezon da yaptığı pas trafiğiyle şampiyonluğun kazanılmasında baş aktörlerden biri olan Atiba'nın bu performansı kalan 11 maç öncesi Güneş'in de yüzünü güldürmeyi başardı.



