Yusuf Yazıcı özür diledi

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Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı kaçırdığı gol sonrasında sosyal medya hesabından özür diledi. Bordo- Mavili hoca, "Daha çok çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğim" ifadesini kulllandı.
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