Yol Durumu
  1. Almanya'yı korku sardı! "Dostane ilişkiler bozulmasın"

UEFA'dan 'a zor görev

FIFA kokartlı hakem , UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında oynanacak Napoli-Real Madrid maçını yönetecek.

UEFAdan Cüneyt Çakıra zor görev

İtalya'nın Napoli kentindeki San Paolo Stadyumu'nda 7 Mart Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek de ilave yardımcı hakem olarak görev yapacak.

, Napoli-Real Madrid maçı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4, toplamda ise 30. maçına çıkmış olacak.

.
Etiketler:
  • 05 Mart 2017, Pazar 13:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar