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Tudor eskiye dönüş yapıyor

Futbolcuların çok yıprandığını gören Tudor’un takımın alışkın olduğu pas oyununa mecburi dönüş yapacağı ifade ediliyor...

Tudor eskiye dönüş yapıyor
Antalyaspor maçına hazırlanan Galatasaray'da Igor Tudor'dan sürpriz değişiklikler gelmesi bekleniyor. Rize ve Beşiktaş maçlarında uyguladığı sistemin futbolcuları fiziki açıdan çok yıprattığını gören Hırvat hoca, takımın alışık olduğu eski sisteme geri dönmeyi düşünüyor. Tudor'un yardımcılarına, "Mevcut kadroyla istediğimiz sistemi oynamak mümkün değil" dediği öğrenildi.
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