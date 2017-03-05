Şampiyonluğa gönlünü koydu

KARTAL koşar adım şampiyonluğa... Dün akşam 23. hafta maçında Çaykur Rizespor'u Vodafone Arena'da konuk eden lider Beşiktaş üç puanı tek golle aldı: 1-0. Siyah-Beyazlılar böylece maç fazlasıyla Başakşehir'le farkı 7'ye, Galatasaray'la 13'e, Fenerbahçe'yle de 15'e çıkarmayı başardı.



GÖKHAN GÖNÜL SİFTAH YAPTI

2. dakikada soldan Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Edomwonyi'nin ceza sahası içine ortasında, müsait durumdaki Kweuke kötü bir vuruşla topu yandan auta attı. 37. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza yayı önünden Recep Niyaz'ın şutu sonrası savunmadan da seken top, üsten az farkla kornere çıktı. 40. dakikada Beşiktaş golü buldu. Soldan Adriano'nun pasında, ön direkte Cenk Tosun'un müdahale edemediği topu arka direkte Gökhan Gönül ağlarla buluşturdu: 1-0.



SON DAKİKALAR GERİLİM FİLMİ

57. dakikada Talisca sol çaprazdan serbest vuruşu kullandı, top kaleci Diallo'da kaldı. 74. dakikada Rize defansı büyük hata yaptı ama Aboubakar'dan önce hareketlenen kaleci Diallo ayağıyla tehlikeyi önledi. 88. dakikada Rizespor inanılmaz bir gol kaçırdı. Kaleci Fabri ile karşı karşıya kalan Kweuke istediği vuruşu yapamadı. 90+4'te Rize birkez daha gole yaklaştı. Kullanılan kornerde Fabri kalesinden zamanında çıkarak golü önledi. Beşiktaş böylece çok zorlanmasına rağmen kazanmayı başardı.