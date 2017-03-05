Özellikle son anları nefes kesen maçın en çok tartışılan pozisyonu 88. dakikada yaşandı. Rizeli Kweuke, Beşiktaş ceza sahasında gol pozisyonuna girdi. Yaşanan karambolde Atınç Nukan topu uzaklaştırmak isterken koluyla hamlede bulundu. Rizesporlu futbolcular, penaltı düdüğünün çalması gerektiğini söylediler. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu 'devam' kararı verdi. Bu pozisyon Rizespor'u isyan ettirdi.



"PENALTI DEĞİLDİ"

Penaltı tartışması sosyal medyada da gündeme oturdu. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar pozisyonun mutlak penaltı olduğunu savunarak federasyona büyük tepki gösterdi. Pozisyonun kahramanı Atınç ise "Sağ ayağımı uzattım, göğsümün sağ tarafıyla da topa dokundum. Elimi de çektim. Bana kalırsa pek de penaltı değil" dedi.



ATİBA 100'LERİ GÜLDÜRDÜ!

Kartal'ın orta alandaki dinamosu Atiba Hutchinson, Rizespor karşısında da mükemmel bir futbol sergiledi. Sahada ayak basmadık yer bırakmayan Kanadalı yıldız, 102 pasın 100'ünde isabet sağlamayı başardı.