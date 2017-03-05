Ögrenecek ama yaşı da geçti

“Kendine mi kızıyor yoksa bileklerindeki ağırlık mı yapıyor bilemiyorum. Öğrenecek biraz ama yaşı da geçti” "Bu yaştan sonra yanlışlarını düzeltmek bize değil, ona yakışmaz. Yazmak önemli. Silgiyi de bitirmemek gerekir"
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma,Çaykur Rizespor maçında oyundan alındıktan sonra sinirlerine hakim olamadı... Eliyle tepkisi ortaya koyan Q7 sonrasında ise sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. Osmanlıspor maçındada Şenol Güneş'e aynı tepkiyi gösteren Quaresma'ya hocasından tepki geldi. Deneyimli teknik adamŞenol Güneş, kritik mücadeleden sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada. "Quaresma bizim kulübeye gelmedi ama olumsuz hareketini görmedim. (Ekrana bakınca) Haa şimdi gördüm. Kendinemi kızıyor yoksa bileklerindekiağırlık mı yapıyor bilemiyorum! Öğrenecek biraz ama yaşı da geçti. Nedeni öğreniriz. Anlatır, dinleriz..." ifadelerini kullandı.
3 PUANA UZANDIK AMA 2 OYUNCU KAYBETTiK Güneş, basın toplantısında ise Quaresma ilgili şunları söyledi: "Bu yaştan sonra yanlışlarını düzeltmek bize değil, ona yakışmaz. Kendisine soracağız tabii ki yaşananları. Yazmak önemli ama silgiyi de bitirmemek gerekir" Siyahbeyazlı takımın başarılı çalıştırıcısı, Çaykur Rizespor maçıyla alakalı olarak da, "Oyunun hakimi bizdik ama pozisyon azdı. Seyirci desteğimizle sahamızda 3 puana uzandık.Ama 2 tane oyuncu kaybettik bu maçta" ifadelerini kullandı.
GÖKHAN&Q7HAFTAYA CEZALI
RİZESPOR'u konuk eden Beşiktaş'ta iki isim cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Gökhan ve hakeme itiraz sonrasında kart gören Quaresma önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
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