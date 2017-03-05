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Kupa ’nun

Basketbolda PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nı Üniversitesi kazandı. Finalde AGÜ’yü farklı geçen Yakın Doğu kupayı ilk kez müzesine getirme başarı gösterdi

Kupa Yakın Doğu’nun
Kadınlar Türkiye Kupası finalinde zafer Yakın Doğu Üniversitesi'nin oldu. Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 8 takımın katılımıyla gerçekleşen organizasyonda finalde AGÜ'yü 77-61 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kupayı müzesine getiren takım oldu. Maça hızlı başlayan Abdullah Gül Üniversitesi ilk periyodu 20-18 önde tamamladı.

KAYLA YILDIZLAŞTI
Ancak 2. periyotta açılan devreyi 46- 37, 3. periyodu da 61-49 önde bitirdi. Son periyotta üstünlüğü hiç bırakmayan Yakın Doğu Üniversitesi maçtan 77-61 önde ayrıldı. Yakın Doğu'da Kayla McBride 27, Quanitra Hollingsworth da 24 sayıyla takımın en skorer ismi oldular. AGÜ'de ise Gray ve Wauters ikilisi 15 sayıyla skora katkı yaptı.
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