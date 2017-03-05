Kupa Yakın Doğu’nun

Kadınlar TürkiyeKupası finalinde zaferYakın Doğu Üniversitesi'ninoldu. Bornova AtatürkSpor Salonu'nda 8takımın katılımıyla gerçekleşenorganizasyonda finaldeAGÜ'yü 77-61 yenenYakın Doğu Üniversitesikupayı müzesine getirentakım oldu. Maça hızlıbaşlayan Abdullah GülÜniversitesi ilk periyodu20-18 önde tamamladı.
KAYLA YILDIZLAŞTI Ancak 2. periyotta açılanYakın Doğu devreyi 46-37, 3. periyodu da 61-49önde bitirdi. Son periyottaüstünlüğü hiç bırakmayanYakın Doğu Üniversitesimaçtan 77-61 önde ayrıldı.Yakın Doğu'da KaylaMcBride 27, Quanitra Hollingsworthda 24 sayıylatakımın en skorer ismi oldular.AGÜ'de ise Gray veWauters ikilisi 15 sayıylaskora katkı yaptı.
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