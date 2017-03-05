Kara Kartal evinde hiç acımıyor!

Beşiktaş, evinde oynadığı Süper Lig maçlarında uzun süredir kaybetmiyor. Son olarak 29Kasım 2015 tarihinde sahasında Akhisar Belediye'ye2-0'lık skorla mağlup olan Kara Kartal, o günden bu yana oynadığı 21 karşılaşmadamağlubiyet yüzü görmezken 19 galibiyet ve2 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz sezon Bursaspor karşılaşmasıyla Vodafone Arena'nın açılışını yapan Kartal, yeni evinde de 12 galibiyet ve 2 beraberlikle oynadı. Beşiktaş, evinde taraftarıyla birlikte rakiplerine büyük baskı kuruyor.
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