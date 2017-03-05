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Kara Kartal evinde hiç acımıyor!

Süper Lig’de evinde oynadığı son 21 karşılaşmada yenilmeyen , 19 mücadelede rakiplerini eli boş gönderdi

Kara Kartal evinde hiç acımıyor!
Beşiktaş, evinde oynadığı Süper Lig maçlarında uzun süredir kaybetmiyor. Son olarak 29 Kasım 2015 tarihinde sahasında Akhisar Belediye'ye 2-0'lık skorla mağlup olan Kara Kartal, o günden bu yana oynadığı 21 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmezken 19 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz sezon Bursaspor karşılaşmasıyla Vodafone Arena'nın açılışını yapan Kartal, yeni evinde de 12 galibiyet ve 2 beraberlikle oynadı. , evinde taraftarıyla birlikte rakiplerine büyük baskı kuruyor.
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