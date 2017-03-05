Japonlar bile şaşırdı!

Vıssel Kobe'nin yeni sezon için Lukas Podolski ile anlaşmasının yankıları sürüyor... Galatasaraylı taraftarların yönetime tepkilerine yol açan 2.6 milyonEuro'luk bonservis bedeli Japonya'da da gündemde. Japon basını, Alman yıldızın fiyatını şaşkınlıkla karşıladı.
HALA ÇOK FORMDA!
Sezon başında Cerezo Osaka'nın HiroshiKiyotake'nin transferi için tam 6milyon Euro ödediğini yazan gazeteler,"Vissel Kobe'nin Podolski için ödeyeceğirakam çok düşük. SonuçtaAlman futbolunun en önemli isimlerindenbiri ve hala çok formda" dedi.
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