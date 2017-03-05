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Japonlar bile şaşırdı!

’nin 2.6 milyon Euro’ya Kobe’ye transferi Japon basınını bile şaşırttı. Gazeteler “Osaka, Hiroshi Kiyotake için 6 milyon Euro ödemişti... Podolski’nin fiyatı çok düşük” dedi

Japonlar bile şaşırdı!
Vıssel Kobe'nin yeni sezon için Lukas Podolski ile anlaşmasının yankıları sürüyor... Galatasaraylı taraftarların yönetime tepkilerine yol açan 2.6 milyon Euro'luk bonservis bedeli Japonya'da da gündemde. Japon basını, Alman yıldızın fiyatını şaşkınlıkla karşıladı.

HALA ÇOK FORMDA!
Sezon başında Cerezo Osaka'nın Hiroshi Kiyotake'nin transferi için tam 6 milyon Euro ödediğini yazan gazeteler, "Vissel Kobe'nin Podolski için ödeyeceği rakam çok düşük. Sonuçta Alman futbolunun en önemli isimlerinden biri ve hala çok formda" dedi.
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