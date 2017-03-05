Fenerbahçe Teknik DirektörüDick Advocaat'ınönümüzdeki sezon takımdakalması durumunda transferedilmesini istediği 10numara transferi için çalışmalardevam ederken, Fenerbahçeyönetimi sürprizbir teklifle karşılaştı. Menajerler,Arsenal ile olansözleşmesi sezon sonundabitecek olan Santi Cazorla'yıFenerbahçe'ye teklifetmişti. Kulübeyakın kaynaklardangelen haberleregöre SantiCazorla'nın menajeriF.Bahçeyönetimi ile görüşmekiçin İstanbul'ageliyor. Anlaşmasağlanırsaönemli bir yıldıztakıma kazandırılmışolacak.
İMZA PARASI VERİLECEK 78 kez İspanya MilliTakım forması giyen vebu maçlarda 14 gole imzaatan Santi Cazorla'yabonservis ücreti ödenmeyeceğiiçin Fenerbahçeyönetiminin belli bir miktarimza parası vermeyikabul ettiği bu teklifin deİspanyol futbolcuya cazipgeldiği ifade ediliyor. Ortasahanınortası ve10 numaralıbölgedeformagiyen veher iki ayağınıda ustalıklakullanan Cazorla, golcükimliğiyle de dikkat çekenbir oyuncu...
İKİ AYAĞINI DAKULLANABİLİYOR
Mücadeleci, pas özelliği çok yüksek ve her iki ayağını da kullanabilen Santi Cazorla, sakatlığı nedeniyle bu sezon Arsenal'e pek fazla katkı veremedi.
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