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İstanbul'da zirvesi

Arsenal’le sözleşmesi bitecek olan ’nın menajeri İstanbul’a geliyor. Fener, imza parası vermeyi kabul etti. Anlaşma her an sağlanabilir.

İstanbulda Cazorla zirvesi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın önümüzdeki sezon takımda kalması durumunda transfer edilmesini istediği 10 numara transferi için çalışmalar devam ederken, yönetimi sürpriz bir teklifle karşılaştı. Menajerler, Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Santi Cazorla'yı Fenerbahçe'ye teklif etmişti. Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre Santi Cazorla'nın menajeri F.Bahçe yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a geliyor. Anlaşma sağlanırsa önemli bir yıldız takıma kazandırılmış olacak.

İMZA PARASI VERİLECEK
78 kez İspanya Milli Takım forması giyen ve bu maçlarda 14 gole imza atan Santi Cazorla'ya bonservis ücreti ödenmeyeceği için Fenerbahçe yönetiminin belli bir miktar imza parası vermeyi kabul ettiği bu teklifin de İspanyol futbolcuya cazip geldiği ifade ediliyor. Orta sahanın ortası ve 10 numaralı bölgede forma giyen ve her iki ayağını da ustalıkla kullanan Cazorla, golcü kimliğiyle de dikkat çeken bir oyuncu...

İKİ AYAĞINI DA KULLANABİLİYOR
Mücadeleci, pas özelliği çok yüksek ve her iki ayağını da kullanabilen Santi , sakatlığı nedeniyle bu sezon Arsenal'e pek fazla katkı veremedi.
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