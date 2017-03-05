Hazırlıklar tamamlandı

Kupada 3-0'lık Kayserispor zaferiyle moral bulan Fenerbahçe ligde bugün konuk edeceği Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.



HEDEF MUTLAK 3 PUAN

Babası vefat ettiği için ülkesine giden Lens'in katılmadığı anterman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Basına kapalı çalışma taktik ağırlıklı gerçekleşti. Sarı-Lacivertli futbolcular bu antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.



TOPAL: KAZANMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli kozu Mehmet Topal, Osmanlıspor'u yenerek ligde çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Milli futbolcu, "Kupada moral bulduk. Lige de asılmak zorundayız" dedi



TRİBÜNLER YİNE BOŞ!

Osmanlıspor maçında grup Fenerbahçeli taraftarların yönetimini istifaya çağırmak için maça geleceği iddiaları vardı. Ancak dün itibariyle 1000 civarında biletin satıldığı ve kombine biletlerle birlikte maçtaki taraftar sayısının 10 bin olacağı bildirildi. Yani yine tribünler boş olacak.