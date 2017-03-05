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Güzel günlere doğru ilerliyoruz

Güzel günlere doğru ilerliyoruz
Trabzonspor Başkanı , takımın güzel günlere doğru ilerlediğini söyleyerek, "Yeni stadımızda büyük başarılar elde edeceğiz" dedi.
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