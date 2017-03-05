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Görülmemiş fedakarlık

Babası vefat eden apar topar Hollanda’ya gitti. Fakat yıldız futbolcu Osmanlıspor maçında oynamak için cenazeye katılmadan İstanbul’a döndü...

Görülmemiş fedakarlık
Oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Lens dün görülmemiş bir fedakarlığa imzasını attı. Babasının vefat haberini alan yıldız futbolcu apar topar Hollanda'ya gitti.

FLAŞ BİR HABER GELDİ
Bu şok gelişmenin ardından herkes Lens'in bu akşam forma giyemeyeceğini konuşurken flaş bir haber geldi. Hollandalı yıldız Osmanlıspor maçında forma giymek için cenazeye katılmadan geç saatlerde İstanbul'a döndü.
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