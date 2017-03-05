Beşiktaş'ın golünü atan Gökhan Gönül, sosyal medyada gündem oldu. Siyah beyazlıların resmi twitter hesabı, gol sonrası sevinç görüntülerini paylaştı ve "Gönülden seveni, Gönülden severiz" ifadelerini tweete yazdı. Beşiktaş'ın attığı bu tweet, taraftarlar tarafından Gökhan Gönül'ün sorunlu bir şekilde ayrıldığı F.Bahçe'ye gönderme şeklinde yorumlandı.
TARAFTARHAVAYA GİRDİ
Beşiktaş taraftarı Çaykur Rizespor maçına büyük ilgi gösterdi. 30 binin üzerindeki siyah-beyazlı taraftar, 90 dakika susmadan takımına destek verdi. Maç sonu büyük coşku vardı.
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