Fırtına hesabı kesti

Trabzonsporligin 2. yarısındagösterdiği başarılıperformansla eski günlerinedönüş sinyalleri verdi.2017'de yenilgisi olmayanBordo-Mavililer ilk devremağlup olduğu hatta golbile atamadığı 3 kulübü devirerekrövanşı aldı. İlk yarıGaziantepspor, Osmanlısporve Kardemir Karabükspor'akarşı 9 puan kaybedenKaradeniz takımı ligin2. yarısında bu rakiplerinimağlup ederek rövanşı aldı.Trabzonspor ilk yarı Gaziantepspor'a4-0, Osmanlıspor'a2-0 ve Karabük'e4-0 mağlup olmuştu.
İLK YARIDAN FARKLI BİR TABLO Bordo-Mavili takım ligin 2. yarısında Gaziantepspor'u kendi evinde 4-0, Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 ve Karabük'ü Trabzon'da 1-0 yenmeyi bildi. Rakiplerinden toplam 9 puan alan Trabzonspor 3 takımdan da gol yemedi. Fırtına böylece 3 rakibini devirirken ilk yarıdan farklı bir tablo çizdi.
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