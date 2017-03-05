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Fırtına hesabı kesti

Fırtına ilk yarı G.Antep, Osmanlı ve Karabük’e yenilirken rakiplerine gol bile atamamıştı. 2. yarıda ise aynı rakiplere puan vermedi.

Fırtına hesabı kesti
Trabzonspor ligin 2. yarısında gösterdiği başarılı performansla eski günlerine dönüş sinyalleri verdi. 2017'de yenilgisi olmayan Bordo-Mavililer ilk devre mağlup olduğu hatta gol bile atamadığı 3 kulübü devirerek rövanşı aldı. İlk yarı Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'a karşı 9 puan kaybeden Karadeniz takımı ligin 2. yarısında bu rakiplerini mağlup ederek rövanşı aldı. Trabzonspor ilk yarı Gaziantepspor'a 4-0, Osmanlıspor'a 2-0 ve Karabük'e 4-0 mağlup olmuştu.

İLK YARIDAN FARKLI BİR TABLO
Bordo-Mavili takım ligin 2. yarısında Gaziantepspor'u kendi evinde 4-0, Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 ve KarabükTrabzon'da 1-0 yenmeyi bildi. Rakiplerinden toplam 9 puan alan 3 takımdan da gol yemedi. Fırtına böylece 3 rakibini devirirken ilk yarıdan farklı bir tablo çizdi.
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