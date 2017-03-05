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Cenk’e özel plaket

Cenk’e özel plaket
Cenk Tosun, Hapoel Beer Sheva sınavında Kartal'ın Vodafone Arena'daki 50. golünü atmıştı. Başarılı forvete, attığı 50. golün anısına plaket verildi. Plaketi, siyah-beyazlı yöneticiler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.
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