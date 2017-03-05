Çebi: Şenol hoca bizim abimiz!

Beşiktaş İkinci başkanı Ahmet Nur Çebi, Rizespor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi, Şenol Güneş'insözleşmesiyle alakalı gelen soruya, "Bu sorunun neden sorulduğunu anlamıyorum. Defalarca başkanımız cevap verdi. Hoca bizim abimiz. O bizi, biz onu çok seviyoruz. Birbirimizle çalışmamak için hiçbir sebep yok." yanıtını verdi. Çebi, "Şampiyonluk için çok erken. Son düdük çalmadan şampiyonluğunuzu ilan edemezsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.