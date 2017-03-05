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Çebi: Şenol hoca bizim abimiz!

, “Şenol hoca bizim abimiz. O bizi, biz onu çok seviyoruz. Birbirimizle çalışmamak için hiçbir sebep yok” dedi

Çebi: Şenol hoca bizim abimiz!
Beşiktaş İkinci başkanı Ahmet Nur Çebi, Rizespor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi, Şenol Güneş'in sözleşmesiyle alakalı gelen soruya, "Bu sorunun neden sorulduğunu anlamıyorum. Defalarca başkanımız cevap verdi. Hoca bizim abimiz. O bizi, biz onu çok seviyoruz. Birbirimizle çalışmamak için hiçbir sebep yok." yanıtını verdi. Çebi, "Şampiyonluk için çok erken. Son düdük çalmadan şampiyonluğunuzu ilan edemezsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.
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