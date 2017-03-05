Bursaspor son nefeste güldü

Kayseri yenilgisi sonrası bir grup taraftarın saldırısıyla gündeme oturan Bursaspor hayata döndü... Yeşil-Beyazlılar, ligin son sırasında yer alan Gaziantepspor'u 2-1 yenmeyi başardı.
PENALTI KAÇTI AMA...
6'da Marcinho'nun penaltıdan golüne 1 dakika sonra İsmail'le karşılık veren Bursaspor uzatmada penaltı kazandı. Batalla'nın penaltısını kaleci kurtardı. Fakat dönen topu ağlara yollayan JoshuaJohn takımına 3 puanı getirdi.
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