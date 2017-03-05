Burası Sneijder'in çiftliği değil

Yaşanan krizi yöneticilerle masaya yatıran Özbek’in, “Burası Galatasaray. Kimsenin babasının çittliği değil” dediği öğrenildi. Toplantı sonrasında Sneijder'in menajeri Albers, İstanbul'a davet edildi. Bugünkü zirveden kritik kararların çıkabileceği belirtildi...
Galatasaray'da gündemin ilk maddesi Wesley Sneijder... Hafif sakatlığı olmasına rağmen Antalyaspor maçında oynamayacağını açıklayan Hollandalı yıldızın tavrına Başkan Dursun Özbek çok sinirlendi. Levent Nazifoğlu, MehmetÖzbek ve Cenk Ergün'le bir araya gelen Özbek'in Sneijder'in tutumuyla alakalı, "BurasıGalatasaray Kulübü.Kimsenin babasının çiftliğideğil. İsterse dünyanın eniyi futbolcusu olsun, kimseböyle bir tavında bulunamaz" diye konuştuğu öğrenildi. Yapılan kritik zirvenin ardından Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers apar topar İstanbul'a davet edildi.
KRİZİN ÇÖZÜLMESİ ÇOK GÖZÜKÜYOR Dün İstanbul'a gelen Albers'in bugün Başkan DursunÖzbek ve yöneticilerle bir araya gelmesi bekleniyor... Özbek'in Sneijder'in tutumu bir an önce değiştirmesi için Albers'e telkinde bulunacağı öğrenildi. Fakat iddialara göre Hollandalı yıldız özellikle Tudor konusunda geri adım atmıyor. Bu nedenle krizin çözülmesi çok gözüküyor.
HOLLANDALILAR BİR BİR GİDİYOR! Antalyaspor maçı öncesinde Galatasaray'a Wesley Sneijder'in ardından bir kötü haber daha geldi... Dünkü idmanda adalesinden sakatlanan Nigel de Jong çalışmayı tamamlayamadı. Hemen MR'ı çekilen Hollandalı yıldızın üç hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.
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