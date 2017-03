Burası Sneijder'in çiftliği değil

Galatasaray'da gündemin ilk maddesi Wesley Sneijder... Hafif sakatlığı olmasına rağmen Antalyaspor maçında oynamayacağını açıklayan Hollandalı yıldızın tavrına Başkan Dursun Özbek çok sinirlendi. Levent Nazifoğlu, Mehmet Özbek ve Cenk Ergün'le bir araya gelen Özbek'in Sneijder'in tutumuyla alakalı, "Burası Galatasaray Kulübü. Kimsenin babasının çiftliği değil. İsterse dünyanın en iyi futbolcusu olsun, kimse böyle bir tavında bulunamaz" diye konuştuğu öğrenildi. Yapılan kritik zirvenin ardından Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers apar topar İstanbul'a davet edildi.



KRİZİN ÇÖZÜLMESİ ÇOK GÖZÜKÜYOR

Dün İstanbul'a gelen Albers'in bugün Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle bir araya gelmesi bekleniyor... Özbek'in Sneijder'in tutumu bir an önce değiştirmesi için Albers'e telkinde bulunacağı öğrenildi. Fakat iddialara göre Hollandalı yıldız özellikle Tudor konusunda geri adım atmıyor. Bu nedenle krizin çözülmesi çok gözüküyor.



HOLLANDALILAR BİR BİR GİDİYOR!

Antalyaspor maçı öncesinde Galatasaray'a Wesley Sneijder'in ardından bir kötü haber daha geldi... Dünkü idmanda adalesinden sakatlanan Nigel de Jong çalışmayı tamamlayamadı. Hemen MR'ı çekilen Hollandalı yıldızın üç hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.