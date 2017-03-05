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Atınç kanlar içinde!

Atınç kanlar içinde!
RİZESPOR karşısında da 11'deki yerini alan Atınç Nukan ilk yarıda bir hava topu mücadelesi sırasında kanlar içinde yerde kaldı. İlk müdahalesi saha kenarında yapılan genç yıldız bandajla oyuna devam etti. Devre arasında ise Atınç'ın kaşına dikiş atıldığı öğrenildi
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