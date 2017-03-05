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'yı korku sardı

Terör sevici çark etti! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki toplantısını iptal eden Almanları korku sardı. Almanya Dışişleri Bakanı yazdığı bir makalede iki ülkedeki çok sayıda insanın yakın ve dostane ilişkilerinin çiğnenmesinden derin endişe duyduğunu belirtti.

Almanyayı korku sardı! Dostane ilişkiler bozulmasın

hatasını farketti! Bakan Bozdağ'ın toplantısını skandal bir kararla iptal eden Almanya'yı korku sardı. Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ın terör destekçisi Almanya'nın bütün foyalarını ortaya çıkaracağını açıklamasının ardından Almanya'dan 'dostane' açıklamalar gelmeye başladı.

Bild am Sonntag gazetesine makale yazan , "Ben Türkiye ve Almanya'daki Türklerin dostu olarak kalacağım" dedi.

"DOSTANE İLİŞKİLER BOZULMASIN"
Terör sevici Almanya'nın Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel "Ben mükemmel olduğu kadar, bazen zor olan bu ülkeye derinden bağlılık hissediyorum: Arkadaşlar ve aile, birçok seyahatler, sayısız toplantılar ve hatıralar" dedi. Bakan, iki ülkedeki çok sayıda insanın yakın ve dostane ilişkilerinin çiğnenmesinden derin endişe duyduğunu belirtti.
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  • 05 Mart 2017, Pazar 12:49
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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birsu birsu

Daha öncede SN ERDOĞAN ın video konferansını da yaptırmadınız, ÜLKENİN EN AZ yüzde 60 ını karşınıza aldınız!

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evet0
hayır0
cevapla 05.03.2017 15:30
Tayfun Tayfun

Almanya Kuzu gorunuslu kurtlardan biridir.. incirlikten atilsin en kisa zamanda..Almanya Turk Dusmanidir...PKK=Almanya=Turk hainler ve dusmanlari...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2017 14:10
deli balta deli balta

doğru söylüyorsun sayın alman dışişleri bakanı o zaman pkknın bütün faaliyetlerini yasaklayın fetocular dahil pkklı teroristleri ya hapsedin yada iade edin bizde türk halkı olarak dost olduğunuza inanalım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2017 13:53
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