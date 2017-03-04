Yokuş yukarı 5. viteste

Trabzonspor Süper Lig'de Karabükspor'u1-0 yendi. 24. dakikada Okay'ın vuruşu etkisizdi ve top sağ kanada açıldı. Sağ kanattan Pereira'nın içeri çevirdiği topu Karabükspor defansı güçlükle karşıladı. 29'da Poko'nun pasıyla topla buluşan Traore, son hamleyi yapamadı ve atak büyümeden sonlandı. 40'ta sol taraftan açılan ortaya Seleznyov, altı pas üzerinden vurdu. Top çok az farkla yandan auta çıktı. İlk yarının son dakikasında Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Ahmet güçlükle kornere çeldi.
YUSUF YAZICI BOŞ KALEYE KAÇIRDI 53'te Rodallega'nın kafa vuruşu Dany'ye ve direğe çarparak kornere gitti. 55'te Yusuf Yazıcı'nın korner atışında Okay çok iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu. 80'de Rodallega'nın pasında Yusuf Yazıcı topu boş kaleye gönderemedi.
YANAL: DAHAGÜÇLÜ OLACAĞIZ Trabzonspor Teknik Direktörü ErsunYanal, "Sıralamada 3'üncü, 5'inci olabilirsiniz,ama önümüzdeki sezon yarışan ve güçlü bir iradeortaya koyan, yoluna emin adımlarla devam edenbir Trabzonspor gelecek diye düşünüyoruz" dedi.
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