ultrAslan’dan Yarsuvat’a büyük tepki

GALATASARAY'ın en büyük taraftar oluşumu ultrAslan, eski başkan Duygun Yarsuvat'ın "Biz Galatasaraylılar herkesi kulübe almayız. Çünkü daha elit olmalıyız" sözüne tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Dünyada 30 milyon taraftarı olan bir kulüp, yarısından fazlasının aidat dahi ödemediği 13 bin kişinin verdiği kararlara mahkum edilemez! Bu düzen bir gün yıkılacak. 'Küçük olsun, bizim olsun' zihniyeti son bulacak" ifadesi kullanıldı.