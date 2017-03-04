Trabzonspor Deniz’i bitiriyor

Yaz dönemi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, Kayserispor'dan Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardı. Ajansspor. com'un haberine göre Bordo-Mavili kulüp Kayserispor yönetimi ile de el sıkıştı. Bu sezon 26 karşılaşmada görev alan Deniz 4 gol 8 asist kaydetti. Deniz'in sözleşmesi 2018'de sona eriyor.