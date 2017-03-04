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Trabzonspor Deniz’i bitiriyor

Trabzonspor, Kayserispor’un yıldızı Deniz Türüç ile prensipte anlaşma sağladı

Trabzonspor Deniz’i bitiriyor
Yaz dönemi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, Kayserispor'dan Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardı. Ajansspor. com'un haberine göre Bordo-Mavili kulüp Kayserispor yönetimi ile de el sıkıştı. Bu sezon 26 karşılaşmada görev alan Deniz 4 gol 8 asist kaydetti. Deniz'in sözleşmesi 2018'de sona eriyor.
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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