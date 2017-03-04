Torres taburcu oldu!

Atletıco Madrid'in sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yapılan açıklamada, Deportivo ile Atletico Madrid arasında oynanan lig karşılaşmasında kafasına aldığı darbe nedeniyle bilincini kaybederek hastaneye kaldırılan İspanyol futbolcu Torres'in sağlık durumuna ilişkin son bilgiler verildi. Geceyi hastanede geçiren Torres'in taburcu edildiği belirtildi. Hastaneden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki futbolcu, "Faul anına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum. Şu an çok iyiyim." ifadelerini kullandı.



DİLİ BOĞAZINA KAÇMIŞTI...

Hava topuna çıkan Torres ile Bergantinos çarpışmıştı. Kafasına aldığı darbeyle yerde hareketsiz kalan ve dili boğazına kaçan 32 yaşındaki futbolcuya ilk müdahaleyi takım arkadaşları yapmıştı.