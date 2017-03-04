Terim konuşurken can ciğer ama...

Türk futbolunun en renkli simalarından Yılmaz Vural yine çarpıcı açıklamalar yaptı. Vural, Fatih Terim için, "Konuşurken can ciğer arkadaşın ama eleştirince bozuluyor. Sana bu ülke futbolunu ayağa kaldır demişler. Yapılan ilk işlerden biri, 14 tane yabancı serbestliği geldi. böyle devam ederse Türkiye'de Türk antrenörlüğü diye bir şey kalmayacak" ifadesini kullandı.