Şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray'da sular durulmuyor... Sarı-Kırmızılılar'da bu kez de Wesley Sneijder depremi yaşanıyor... Riekerink'in gönderilmesi sonrası yönetime tavır alan, ardından Igor Tudor'la yeni sistem yüzünden ters düşen Hollandalı yıldız, Antalyaspor maçı öncesinde 'birden' sakatlandı. Önceki gün yapılan akşam idmanını yarım bırakan Sneijder'in arka adalesinde hafif bir zorlanma ve ödem tespit edildi. Sağlık kurulu, yıldız futbolcu ile ilgili teknik heyete gönderdiği raporda "Çok önemli bir sorun yok. Tedaviyle hazır hale gelir" ifadesini kullandı. Fakat buna rağmen yardımcı antrenör Ayhan Akman ile görüşen Wesley Sneijder, "Çok ağrım var. Bu şekilde oynayamam" dedi.



KRİZ BÜYÜR DİYE "2 HAFTA YOK" DEDİLER

Yaşanan krizin daha da büyüyebileceğini tahmin eden yönetim de Galatasaray'ı takip eden muhabirlere "Sneijder 2 hafta forma giyemeyecek" açıklamasını yaptı. Levent Nazifoğlu'nun önümüzdeki günlerde yıldız futbolcu ve Tudor'la bir görüşme yaparak tatsızlığı bitirmek için çalışacağı öğrenildi. Fakat Sneijder'in ikna olmasının kolay olmayacağı gelen bilgiler arasında.



GUİDO ALBERS TAKIM BAKIYOR

Hem yönetim hem de Igor Tudor'la sorunlar yaşayan Wesley Sneijder'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers'in şimdiden kulüp aramaya başladığı öne sürülüyor. Sözleşmesine 7 milyon Euro'ya serbest kalmamaddesi olan Sneijder'e Uzak Doğu'dan ilgi var.